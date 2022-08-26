В США рассказали, как Байден умолял Саудовскую Аравию о помощи

Саудовская Аравия более расположена к России, чем к США: об этом свидетельствует отказ Эр-Рияда увеличить добычу нефти по просьбе американского лидера Джо Байдена. Такое мнение высказал генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт в колонке для Forbes.

"Ни для кого не секрет, что Байден хочет, чтобы цены на нефть, главный катализатор инфляции, упали к промежуточным выборам в ноябре. Президент не раз умолял Саудовскую Аравию помочь и нарастить поставки — причём последний раз в середине июля во время визита в Эр-Рияд. Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли", — написал Эберхарт.

Как подчеркнул эксперт, в Саудовской Аравии крайне недовольны попытками США заключить ядерную сделку с Ираном. Автор объяснил, что после этого региональный соперник саудитов сможет улучшить экономическое положение, а также получит возможность продавать чёрное золото.

Эберхарт считает, что именно попытки президента Штатов добиться собственных политических целей за счёт Ирана и стали причиной недавних заявлений Эр-Рияда о возможном сокращении добычи нефти. Такая позиция, по мнению специалиста, является доказательством того, что Саудовская Аравия, как и ранее, остаётся более близка к России на мировой арене, чем к США.