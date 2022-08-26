В Пентагоне сообщили, что у миссии по поддержке Украины пока нет кодового названия
Власти США не подтверждают сообщения о том, что американская миссия по поддержке Украины получит собственное название, сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер. Ранее такую информацию публиковала газета The Wall Street Journal.
"Я не могу это подтвердить. Мне неизвестно о каких-либо планах по учреждению операции со своим собственным названием в поддержку помощи Украине в сфере обеспечения безопасности", — сказал представитель Министерства обороны США в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты.
В статье WSJ говорилось, что операцию по поддержке украинских солдат может возглавить военный со званием, соответствующим генерал-майору или генерал-лейтенанту в российских войсках. Подобные шаги Вашингтон уже предпринимал в Ираке (операция "Иракская свобода") и Афганистане (операция "Несокрушимая свобода"). Предполагается, что такими действиями США намерены выразить приверженность многолетней поддержке Украины.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз обсуждает возможность создания миссии для подготовки украинских солдат. Как рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, миссия будет дислоцироваться в одной из соседних от Украины стран, однако, в какой именно, не уточнил.
ТАСС / AP / Frank Augstein