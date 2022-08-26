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26 августа, 05:15

В Пентагоне сообщили, что у миссии по поддержке Украины пока нет кодового названия

Власти США не подтверждают сообщения о том, что американская миссия по поддержке Украины получит собственное название, сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер. Ранее такую информацию публиковала газета The Wall Street Journal.

"Я не могу это подтвердить. Мне неизвестно о каких-либо планах по учреждению операции со своим собственным названием в поддержку помощи Украине в сфере обеспечения безопасности", — сказал представитель Министерства обороны США в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты.

В статье WSJ говорилось, что операцию по поддержке украинских солдат может возглавить военный со званием, соответствующим генерал-майору или генерал-лейтенанту в российских войсках. Подобные шаги Вашингтон уже предпринимал в Ираке (операция "Иракская свобода") и Афганистане (операция "Несокрушимая свобода"). Предполагается, что такими действиями США намерены выразить приверженность многолетней поддержке Украины.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз обсуждает возможность создания миссии для подготовки украинских солдат. Как рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, миссия будет дислоцироваться в одной из соседних от Украины стран, однако, в какой именно, не уточнил.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Максим Плетнёв

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