В Пентагоне сообщили, что у миссии по поддержке Украины пока нет кодового названия

Власти США не подтверждают сообщения о том, что американская миссия по поддержке Украины получит собственное название, сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер. Ранее такую информацию публиковала газета The Wall Street Journal.

"Я не могу это подтвердить. Мне неизвестно о каких-либо планах по учреждению операции со своим собственным названием в поддержку помощи Украине в сфере обеспечения безопасности", — сказал представитель Министерства обороны США в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты.

В статье WSJ говорилось, что операцию по поддержке украинских солдат может возглавить военный со званием, соответствующим генерал-майору или генерал-лейтенанту в российских войсках. Подобные шаги Вашингтон уже предпринимал в Ираке (операция "Иракская свобода") и Афганистане (операция "Несокрушимая свобода"). Предполагается, что такими действиями США намерены выразить приверженность многолетней поддержке Украины.