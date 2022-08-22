В Евросоюзе задумались над созданием миссии по подготовке украинских солдат
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат.
"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", — сказал он на пресс-конференции в Испании.
Говоря о месте дислокации данной миссии, он подчеркнул, что она будет находиться не на территории Украины, "а в соседней стране".
Ранее Лайф сообщал, что глава американской ЧВК сознался в подготовке украинских военных. По данным газеты Le Monde, частная военная компания "Моцарт" обучает украинских солдат вблизи Донбасса. Инструкторы группы проводят занятия с теми, кто уже участвовал в военных действиях. На протяжении четырёх месяцев занятия прошли у 2500 солдат.
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