В Евросоюзе задумались над созданием миссии по подготовке украинских солдат

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат.

"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", — сказал он на пресс-конференции в Испании.

Говоря о месте дислокации данной миссии, он подчеркнул, что она будет находиться не на территории Украины, "а в соседней стране".