В Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам, подчеркнув, что город под надёжной защитой ПВО, но нужно всегда быть начеку. На выходных он лично проверил состояние укрытий и разместил кадры в телеграм-канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинспектировал бомбоубежища. Видео © t.me / РаZVожаев

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", — написал Развожаев под видео.

Он подчеркнул, что жителям не следует поддаваться панике, но "лучше знать, где убежища". Губернатор отметил, что ему поступает много вопросов от населения по поводу таких укрытий. "Пусть это будет учебной тревогой", — добавил глава региона.