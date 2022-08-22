В Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам
Губернатор Севастополя поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам, подчеркнув, что город под надёжной защитой ПВО, но нужно всегда быть начеку. На выходных он лично проверил состояние укрытий и разместил кадры в телеграм-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинспектировал бомбоубежища. Видео © t.me / РаZVожаев
"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", — написал Развожаев под видео.
Он подчеркнул, что жителям не следует поддаваться панике, но "лучше знать, где убежища". Губернатор отметил, что ему поступает много вопросов от населения по поводу таких укрытий. "Пусть это будет учебной тревогой", — добавил глава региона.
Напомним, за последние дни система ПВО Крыма несколько раз срабатывала в различных частях полуострова. 19 августа в Севастополе был сбит беспилотник. Накануне там же дрон нанёс удар по штабу Черноморского флота. Кроме того, система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией. Развожаев попросил жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО, а также не сообщать о месте съёмки.