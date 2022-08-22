Портал TJournal объявил о прекращении работы с 10 сентября

Российское интернет-издание и агрегатор новостей TJ (ранее известный как TJournal) объявил о закрытии. Проект прекратит работу 10 сентября. Об этом редакция сообщила в телеграм-канале.

"Наш проект закрывается. Последний день работы нашего издания — 10 сентября", — сказано в сообщении.

Причиной закрытия портала стал недостаток средств для развития и поддержки проекта, пояснили в TJ. В марте Роскомнадзор заблокировал TJ из-за публикации ложной информации.