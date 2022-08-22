ФСБ назвала имя исполнителя убийства Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. Покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина и следили за журналисткой на Mini Cooper, номера которого меняли трижды: сначала это были номера ДНР, затем Казахстана, а затем — украинские.

В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя.