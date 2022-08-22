ФСБ назвала имя исполнителя убийства Дарьи Дугиной
ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы
ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. Покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина и следили за журналисткой на Mini Cooper, номера которого меняли трижды: сначала это были номера ДНР, затем Казахстана, а затем — украинские.
В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя.
"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", — сообщили в ФСБ.
Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Сам Александр Дугин позднее рассказал следователям об угрозах от украинских националистов, которым они с дочерью не предавали значения.
VK / Дарья Платонова