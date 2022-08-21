"Не придавали им значения": Дугину и его дочери поступали угрозы от украинских националистов

Следователям удалось поговорить с философом Александром Дугиным, который попал в больницу после того, как его дочь погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Политолог рассказал, что ему и Дарье в последнее время постоянно приходили угрозы от украинских националистов.

"По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения", — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.