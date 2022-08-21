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21 августа, 15:02

"Не придавали им значения": Дугину и его дочери поступали угрозы от украинских националистов

Александр Дугин рассказал следователям об угрозах от украинских националистов

Следователям удалось поговорить с философом Александром Дугиным, который попал в больницу после того, как его дочь погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Политолог рассказал, что ему и Дарье в последнее время постоянно приходили угрозы от украинских националистов.

"По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения", — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По его словам, во время разговора Дугин также вспомнил момент взрыва. Они с дочерью уехали с фестиваля на разных машинах. Автомобиль Александра двигался почти следом. Они поворачивали со Звенигородского шоссе на Можайское, когда внезапно раздался взрыв. Всё произошло на глазах у отца.

Появилось видео эвакуации сгоревшей машины Дугиной с места взрыва в Подмосковье

Появилось видео эвакуации сгоревшей машины Дугиной с места взрыва в Подмосковье

Напомним, накануне вечером в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. СК РФ возбудил уголовное дело. Одна из версий — целью преступников был сам Дугин.

Обложка ©

t.me / Аким Апачев

Александра Васильева

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