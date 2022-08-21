Украинским депутатам и госслужащим рекомендовали уйти на удалёнку до 26 августа

Сотрудникам государственных учреждений в правительственном квартале в центре Киева рекомендовали временно перейти на удалённую работу. Как сообщает "Украинская правда", решение принято в связи с предстоящим празднованием Дня независимости страны.

"Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома", — пишет агентство в телеграм-канале.

Также в эти дни на удалённый формат уйдёт и Верховная рада. Исключение составят специалисты по работе с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.

День независимости Украины отмечается 24 августа. Он учреждён в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства в современном виде.