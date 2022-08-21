Частичная эвакуация из посёлка Деулино в Рязанской области отменена
Эвакуация жителей посёлка Деулино в Рязанской области отменена. Пожарным удалось остановить движение верхового огня в сторону населённого пункта. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе.
"Огонь у посёлка Деулино в Рязанской области остановлен, частичная эвакуация отменена", — сказали в штабе.
Лайф напоминает, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. На сегодняшний день пожары в Рязанской области охватили уже 8,6 тысячи гектаров.
ТАСС / Александр Рюмин