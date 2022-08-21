НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 14:30

Частичная эвакуация из посёлка Деулино в Рязанской области отменена

Эвакуация жителей посёлка Деулино в Рязанской области отменена. Пожарным удалось остановить движение верхового огня в сторону населённого пункта. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе.

"Огонь у посёлка Деулино в Рязанской области остановлен, частичная эвакуация отменена", — сказали в штабе.

В двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающего огня

В двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающего огня

Лайф напоминает, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. На сегодняшний день пожары в Рязанской области охватили уже 8,6 тысячи гектаров.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров