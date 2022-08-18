Глава МЧС РФ вылетел в Рязанскую область для координации тушения пожаров
Глава МЧС Куренков летит в Рязанскую область. Обложка © Telegram-канал МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, где продолжается тушение лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию.