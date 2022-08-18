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18 августа, 09:49

Глава МЧС РФ вылетел в Рязанскую область для координации тушения пожаров

<p>Глава МЧС Куренков летит в Рязанскую область. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/mchs_official/5450" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Глава МЧС Куренков летит в Рязанскую область. Обложка © Telegram-канал МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, где продолжается тушение лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Лайф публикует видео тушения лесных пожаров в Рязанской области с воздуха

Лайф публикует видео тушения лесных пожаров в Рязанской области с воздуха

Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию.

Артур Лапсаков

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