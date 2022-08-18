Днём загрязнение снизится: Москвичам объяснили, сколько им ещё дышать гарью из-за лесных пожаров под Рязанью
Лайф показывает сохраняющуюся дымку в Москве и Подмосковье из-за пожаров под Рязанью
Смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Сейчас дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре, и даже на севере. Лайф показывает обстановку в районах Рассказовка, Домодедово и Сколково.
Дымка в Москве из-за лесных пожаров под Рязанью. Видео © LIFE
Кроме того, в воздухе ощущается запах гари. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец показал кадры из Новой Москвы. Кроме того, по его словам, ухудшенная видимость сохранится в ближайшие 36–48 часов.
Обстановка в Новой Москве из-за лесных пожаров под Рязанью. Видео © Telegram / Евгений Тишковец
"В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36–48 часов сохранится", — написал синоптик в телеграм-канале.
При этом в Мосэкономониторинге пообещали, что днём уровень загрязнения атмосферы снизится за счёт активных процессов перемешивания воздушных масс.
Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Днём Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении пожаров в Рязанской области.
Кадр видео LIFE