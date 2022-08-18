Днём загрязнение снизится: Москвичам объяснили, сколько им ещё дышать гарью из-за лесных пожаров под Рязанью

Смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Сейчас дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре, и даже на севере. Лайф показывает обстановку в районах Рассказовка, Домодедово и Сколково.

Дымка в Москве из-за лесных пожаров под Рязанью. Видео © LIFE

Кроме того, в воздухе ощущается запах гари. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец показал кадры из Новой Москвы. Кроме того, по его словам, ухудшенная видимость сохранится в ближайшие 36–48 часов.

Обстановка в Новой Москве из-за лесных пожаров под Рязанью. Видео © Telegram / Евгений Тишковец

"В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36–48 часов сохранится", — написал синоптик в телеграм-канале.