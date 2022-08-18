Минобороны: ВС России делают всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС
Вооружённые силы России принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вооружённые силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Обращаем внимание, что тяжёлых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны", — сказал он.
Генерал-лейтенант также отметил, что украинское руководство неоднократно заявляло, что российские силы якобы оккупировали ЗАЭС и обстреливают ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь атомной электростанцией, однако эти заявления являются лишь слухами.
Ранее Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа. Целью этого станет обвинение России в техногенной катастрофе, которая произойдёт в ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину.
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