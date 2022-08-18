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18 августа, 06:29

Минобороны: ВС России делают всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС

Вооружённые силы России принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Обращаем внимание, что тяжёлых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны", — сказал он.

Генерал-лейтенант также отметил, что украинское руководство не однократно заявляло, что российские силы якобы оккупировали ЗАЭС и обстреливают ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь атомной электростанцией, однако эти заявления являются лишь слухами.

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Ранее Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа. Целью этого станет обвинение России в техногенной катастрофе, которая произойдёт в ходе визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину.

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VK / Минобороны России

Светлана Оперук

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