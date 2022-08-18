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Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 06:25
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Минобороны: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа

Власти Украины готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа, когда в стране находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

"Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", — сказал Конашенков.

Кроме того, подразделения 704-го полка радиационной, химической и биологической защиты ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности для фиксации факта аварии на АЭС, а также проведения комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий.

ВСУ вновь обстреляли район Запорожской АЭС
ВСУ вновь обстреляли район Запорожской АЭС

Также подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ планируют 19 августа нанести удары по территории станции с огневых позиций в городе Никополе, вину за которые также планируется возложить на РФ, уточнил генерал-лейтенант.

Ранее Лайф писал, что Москва разоблачила фейк западной газеты о кражах энергии с Запорожской АЭС. В МИД уточнили, что The Wall Street Journal таким образом демонстрирует "полную деградацию причинно-следственных связей".

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ТАСС / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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