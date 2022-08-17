"Не менее шести прилётов": ВСУ вновь обстреляли район Запорожской АЭС
Власти Запорожской области заявили о шести "прилётах" в районе АЭС
Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что вечером в среду, 17 августа, украинские войска вновь обстреляли атомную электростанцию.
"Зафиксировано не менее шести прилётов в район, где находится Запорожская АЭС", — приводит РИА "Новости" его заявление.
Рогов добавил, что в настоящее время проводится оценка повреждений. При этом он отметил, что пока сведений о пострадавших не поступало. Также, по его словам, попаданий по самой АЭС не было, станция продолжает функционировать в штатном режиме.
Ранее Лайф сообщал, что в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. По данным регионального МВД, оба злоумышленника работали на Запорожской АЭС. Теперь им грозит от десяти лет до пожизненного заключения.
ТАСС / AP Photo