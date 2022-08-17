Руководство полётом МКС решило досрочно завершить выход в космос Матвеева и Артемьева
Российское руководство полётом МКС решило досрочно завершить выход в космос Дениса Матвеева и Олега Артемьева, следует из прямой трансляции "Роскосмоса".
"Указание от руководства, мы идём в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка. — Прим. Лайфа)", — сказал космонавтам наземный специалист.
Во время выхода в открытый космос у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, который питает скафандр. Дело в том, что слишком низкий заряд мог лишить мужчину связи и привести к другим трудностям.
Ранее Лайф писал, что космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA. По данным "Роскосмоса", в 16:53 мск они открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск".
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Кадр из видео YouTube / "Роскосмос"