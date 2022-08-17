Руководство полётом МКС решило досрочно завершить выход в космос Матвеева и Артемьева

Российское руководство полётом МКС решило досрочно завершить выход в космос Дениса Матвеева и Олега Артемьева, следует из прямой трансляции "Роскосмоса".

"Указание от руководства, мы идём в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка. — Прим. Лайфа)", — сказал космонавтам наземный специалист.

Во время выхода в открытый космос у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, который питает скафандр. Дело в том, что слишком низкий заряд мог лишить мужчину связи и привести к другим трудностям.