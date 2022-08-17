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17 августа, 17:48

Вице-премьер Ленобласти Харлашкин арестован до 15 октября по делу о превышении полномочий

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин арестован до 15 октября по делу о превышении полномочий. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Кадры из зала заседания, на которых Харлашкин признаёт вину по делу о превышении полномочий при дорожном строительстве. Видео © Telegram/SHOT

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября в отношении Сергея Харлашкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия)", — озвучил судья.

Кадры из зала заседания опубликовал телеграм-канал SHOT. На них видно, что Харлашкин кивнул в ответ на вопрос о том, признаёт ли он вину за содеянное. Отметим, что заседание прошло в закрытом режиме.

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Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Харлашкина. После этого его доставили в Москву, а в доме и офисе чиновника провели обыски. Также правоохранители допросили и сотрудников компаний, имеющих отношение к расследованию.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Никита Осипов

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