Космонавт Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем с энергообеспечением скафандра

Космонавт Олег Артемьев досрочно вернулся на Международную космическую станцию (МКС) из-за трудностей с энергообеспечением скафандра. Об этом стало известно в ходе трансляции "Роскосмоса" в соцсети "ВКонтакте", посвящённой выходу в открытый космос 17 августа.

Космонавт Артемьев подключился к электропитанию МКС после проблем со скафандром. Видео © "ВКонакте" / "Роскосмос"

"Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что, если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть", — сказал Артемьеву специалист ЦУПа.

После этого руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв приказал немедленно уходить в люк и стыковаться к станции. Позже "Роскосмос" в телеграм-канале сообщил, что Артемьев подключился к электропитанию МКС и его здоровью ничего не угрожает. В госкорпорации также заявили, что ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полётами.