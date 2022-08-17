Учёные заявили, что более 56% носителей омикрон-штамма не подозревают о заражении

Более 56% носителей штамма "омикрон" не подозревают о том, что больны коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты американского медицинского центра CSMC. Результат их исследования опубликован в JAMA Network Open.

"Мы надеемся, что люди прочитают наши выводы и после этого начнут чаще проходить тесты, будут внимательнее относиться к контактам с теми, у кого недавно была выявлена инфекция", — отметила научный сотрудник CSMC Сьюзан Чэн.

Также специалисты выяснили, что лишь 10% пациентов, переболевших "омикроном" в скрытой форме, испытывали какие-либо симптомы болезни, включая высокую температуру, насморк или кашель. При этом большинство участников эксперимента думали, что они болели обычной простудой. Учёные считают, что "омикрон" имеет 37 мутаций. Подобная особенность сделала вирус более неуязвимым перед антителами.