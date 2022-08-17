Врач развеяла миф о пользе малинового варенья

Малиновое варенье вредно для человека из-за большого содержания сахара в продукте. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Маргарита Королёва. Эксперт рассказала, как лакомство влияет на организм, если его употреблять во время заболевания.

"Человек может почувствовать улучшение самочувствия на фоне ОРВИ, но при этом малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника, где начнут себя проявлять в большей степени кандидозные факторы. То есть увеличится количество бактерий в виде грибов, которые очень любят сладкое. Увеличится патогенная флора, что будет не на пользу здоровью и иммунитету", — пояснила Королёва.

Врач также обратила внимание на то, что варенье является продуктом с высоким содержанием углеводов. Диетолог призвала не употреблять его людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением. Королёва посоветовала есть малину без сахара в сезон, так как в этом случае ягоды будут насыщены большим объёмом питательных веществ.