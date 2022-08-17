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17 августа, 16:16

Между Россией и ДНР открылось паромное сообщение

Между Россией и Донецкой Народной Республикой сегодня открылось постоянное паромное сообщение. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Первое судно прибыло в Мариуполь из Ейска. Видео © Telegram / Донецкое агентство новостей

Первое судно "Лаврентий" из Ейска уже прибыло в освобождённый порт Мариуполя. Протяжённость маршрута составила около 80 километров, а время в пути заняло порядка семи часов.

"Паром совершил плановый переход в соответствии с планами Министерства обороны РФ из порта Ейска в порт Мариуполя. Шли отлично, не штормило", — отметил представитель судна в разговоре с журналистами.

Россия полностью восстановит Мариуполь за три года

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Лайф уже сообщал, что в конце июля Минобороны запустило паромную линию в ДНР по маршруту Ейск – Мариуполь. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров.

Обложка ©

Telegram / Донецкое агентство новостей

Наталья Исакова

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