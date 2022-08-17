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17 августа, 15:53

Администрация Энергодара заявила о массированном обстреле города со стороны ВСУ

Украинские военные ведут массированный обстрел города Энергодара. Об этом говорится в заявлении местной администрации в телеграм-канале.

"Вооружённые формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара", — сказано в сообщении.

Администрация рекомендовала местным жителям переместиться в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми. По данным РИА "Новости", очередей на выезд из Энергодара нет. Паники среди населения, несмотря на обстрелы ВСУ, также не наблюдается.

ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы подставить под ответный огонь иностранных журналистов

ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы подставить под ответный огонь иностранных журналистов

Ранее Лайф писал, что в Энергодаре Запорожской области правоохранители задержали двух наводчиков артиллерии украинских войск. Как сообщили в региональном управлении МВД Украины, оба злоумышленника работали на атомной электростанции.

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Getty Images / Scott Olson

Никита Осипов

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