Администрация Энергодара заявила о массированном обстреле города со стороны ВСУ

Украинские военные ведут массированный обстрел города Энергодара. Об этом говорится в заявлении местной администрации в телеграм-канале.

Администрация рекомендовала местным жителям переместиться в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми. По данным РИА "Новости", очередей на выезд из Энергодара нет. Паники среди населения, несмотря на обстрелы ВСУ, также не наблюдается.