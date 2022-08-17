Администрация Энергодара заявила о массированном обстреле города со стороны ВСУ
Украинские военные ведут массированный обстрел города Энергодара. Об этом говорится в заявлении местной администрации в телеграм-канале.
"Вооружённые формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара", — сказано в сообщении.
Администрация рекомендовала местным жителям переместиться в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми. По данным РИА "Новости", очередей на выезд из Энергодара нет. Паники среди населения, несмотря на обстрелы ВСУ, также не наблюдается.
Ранее Лайф писал, что в Энергодаре Запорожской области правоохранители задержали двух наводчиков артиллерии украинских войск. Как сообщили в региональном управлении МВД Украины, оба злоумышленника работали на атомной электростанции.
Специальная военная операция на Украине
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