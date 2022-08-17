Роботу Дуняше придётся надеть паранджу или вовсе стать мужчиной
Роботу Дуняше придётся надеть паранджу или вовсе стать мужчиной, чтобы отправиться в ОАЭ
Робот Дуняша. Фото © promo-bot
Робот-буфетчица Дуняша, которая произвела фурор на Петербургском международном экономическом форуме, отправится в ОАЭ. Правда, перед этим она может сменить пол или же ей придётся облачиться в паранджу. Заказчиком роботов, умеющих готовить мороженое, кофе и газировку, выступила компания Action to Action.
"Конечно, робота придётся локализовать под местный рынок. Либо надеть паранджу, либо сделать робота-кассира мужчиной. В скором времени мы уже окончательно определимся и сделаем выбор", — приводит "Газета.ru" заявление руководителя компании Рами Кабани.
От того, как выглядит робот, будет напрямую зависеть успех проекта на рынке Ближнего Востока. Напомним, Дуняша была создана российским производителем автономных сервисных роботов — компанией "Промобот". По словам разработчиков, главным отличием роботизированного комплекса является социальный интерфейс в виде человекоподобного робота-кассира. Прототипом робота стала первая "миссис Пермь – 2014" Диана Габдуллина.
Ранее создатель Дуняши рассказал Лайфу о рождении сексапильного робота и работе над её "сёстрами". Рашид Габдуллин также признался, что находится в тесном сотрудничестве со "Сколково" и работает над получением гранта. По его словам, получение гранта позволит создать ещё 18 объектов, способных работать как в сферах развлечения, так и продаж.