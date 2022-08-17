Роботу Дуняше придётся надеть паранджу или вовсе стать мужчиной

Робот-буфетчица Дуняша, которая произвела фурор на Петербургском международном экономическом форуме, отправится в ОАЭ. Правда, перед этим она может сменить пол или же ей придётся облачиться в паранджу. Заказчиком роботов, умеющих готовить мороженое, кофе и газировку, выступила компания Action to Action.

"Конечно, робота придётся локализовать под местный рынок. Либо надеть паранджу, либо сделать робота-кассира мужчиной. В скором времени мы уже окончательно определимся и сделаем выбор", — приводит "Газета.ru" заявление руководителя компании Рами Кабани.

От того, как выглядит робот, будет напрямую зависеть успех проекта на рынке Ближнего Востока. Напомним, Дуняша была создана российским производителем автономных сервисных роботов — компанией "Промобот". По словам разработчиков, главным отличием роботизированного комплекса является социальный интерфейс в виде человекоподобного робота-кассира. Прототипом робота стала первая "миссис Пермь – 2014" Диана Габдуллина.