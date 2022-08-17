Глава ВОЗ Гебреисус: Смертность от ковида в мире за месяц выросла на 35%

С 10 по 17 августа от коронавирусной инфекции в мире умерло около 15 тысяч человек, за последний месяц число смертей увеличилось на 35%. Об этом сообщил на конференции в среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Что касается CoViD-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всём мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тысяч человек по всему миру погибли от CoViD-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекции и спасения жизней", — приводит его слова пресс-служба ВОЗ в "Твиттере".

Гебреисус отметил, что "омикрон" остаётся доминирующим штаммом, при этом на долю штамма "омикрона" BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.