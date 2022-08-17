Антонов заявил, что власти США ведут "охоту" на россиян за рубежом

Вашингтон продолжает "охотиться" на граждан РФ за рубежом, об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, за 14-летний период Москва зафиксировала 58 случаев ареста россиян.

"Администрация [США] ведёт "охоту" за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников", — сказал российский посол в эфире телеканала "Россия 24".

Этот факт особенно примечателен тем, что так называемая мировая общественность и различные "международные правочеловеческие организации" по этому поводу даже не высказываются, добавил Антонов.