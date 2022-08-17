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17 августа, 17:01

Антонов заявил, что власти США ведут "охоту" на россиян за рубежом

Посол РФ Антонов: С 2008 года США арестовали 58 россиян

Вашингтон продолжает "охотиться" на граждан РФ за рубежом, об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, за 14-летний период Москва зафиксировала 58 случаев ареста россиян.

"Администрация [США] ведёт "охоту" за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников", — сказал российский посол в эфире телеканала "Россия 24".

Этот факт особенно примечателен тем, что так называемая мировая общественность и различные "международные правочеловеческие организации" по этому поводу даже не высказываются, добавил Антонов.

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США обеспокоила судьба пойманных на Украине иностранных наёмников ВСУ

Ранее дипломат сообщил, что Посольство России потребовало от США выдать визы Лаврову и делегации на Генассамблею ООН. Он также отметил, что другие участники съезда выразили желание увидеть главу российского МИД на этих мероприятиях.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Ирина Фальке

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