НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 16:53

Росстат назвал стоимость школьного набора для первоклассников

Базовый набор первоклассника, в который входят одежда, обувь и канцелярские принадлежности, обойдётся родителям в 22,3 тысячи рублей, если в школу идёт мальчик, и в 26,8 тысячи рублей, если речь идёт о девочке. Об этом сообщили в Росстате.

"По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку — на 11,25%. Росстат отмечает, что инфляция за год составила 15,1%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвёртый год подряд, сохранился — школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом", — отметили в ведомстве.

Набор первоклассника. Фото © Росстат

Набор первоклассника. Фото © Росстат

Большую часть денег родители будущих первоклассников тратят на ранцы и зимнюю обувь — 2,42 и 2,36 тысячи соответственно. Кроме того, отметку в две тысячи рублей в текущем году преодолела цена на спортивный костюм. Его стоимость выросла с 1,9 тысячи в прошлом году до 2,2 тысячи рублей.

Клинический психолог назвала пять причин отложить поход в школу ещё на год

Клинический психолог назвала пять причин отложить поход в школу ещё на год

А ранее была названа средняя цена набора школьника в Москве в этом году. В него обычно входят школьная и спортивная форма, обувь, портфель и канцтовары.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров