Росстат назвал стоимость школьного набора для первоклассников

Базовый набор первоклассника, в который входят одежда, обувь и канцелярские принадлежности, обойдётся родителям в 22,3 тысячи рублей, если в школу идёт мальчик, и в 26,8 тысячи рублей, если речь идёт о девочке. Об этом сообщили в Росстате.

"По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку — на 11,25%. Росстат отмечает, что инфляция за год составила 15,1%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвёртый год подряд, сохранился — школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом", — отметили в ведомстве.

Набор первоклассника. Фото © Росстат

Большую часть денег родители будущих первоклассников тратят на ранцы и зимнюю обувь — 2,42 и 2,36 тысячи соответственно. Кроме того, отметку в две тысячи рублей в текущем году преодолела цена на спортивный костюм. Его стоимость выросла с 1,9 тысячи в прошлом году до 2,2 тысячи рублей.