На Украине планируют переименовать суда, названные в честь городов РФ и советских героев

В Незалежной планируют переименовать суда, названные в честь российских городов и советских героев. Об этом заявил врио генерального директора компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

"Буксиры и теплоходы чаще всего называли в честь городов Советского Союза. Или их именами "чтили память" советских героев и политических деятелей. Я поднял вопрос о переименовании флота. Нас поддержало руководство Министерства инфраструктуры. Больше никаких упоминаний о городах [РФ], никаких комсомолок, красных партизан и т.д.", — приводит его слова Центр транспортных стратегий.

Москаленко добавил, что на данный момент флот компании содержит свыше 100 судов, имеющих собственные названия. При этом он заметил, что технически процедура перерегистрации довольно сложная и затратная. Врио гендиректора "Украинского Дунайского пароходства" добавил, что работники компании могут предложить идеи относительно новых названий кораблей.