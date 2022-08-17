Посольство России потребовало от США выдать визы Лаврову и делегации на Генассамблею ООН

Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Об этом в среду сообщил российский посол Анатолий Антонов.

"Посольство уже обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом многие участники уже поинтересовались у российского посольства, приедет ли министр на Генеральную Ассамблею ООН. Антонов также отметил, что они выразили желание увидеть Лаврова на этих мероприятиях.

"Можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече", — поделился дипломат.