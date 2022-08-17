Спасателям на водоёмах Москвы выдадут летнюю форму и питьевую воду после публикации Лайфа

Руководство ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выдаст сотрудникам летнюю форму и обеспечит их питьевой водой. Такое решение начальство приняло в связи с жалобами московских спасателей на плохие условия труда. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

После публикации Лайфа о том, что работники ГКУ патрулируют водоёмы Москвы на протяжении десятичасового рабочего дня без необходимого снаряжения, обмундирования и питания, руководители столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности пообещали исправить ситуацию.

В связи с оглаской неприятной ситуации о нарушениях узнали в Министерстве труда. При этом в ГОЧСиПБ начали отслеживать комментарии сотрудников в Сети и проверять больничные, также часть патрульных в среду отправили на тушение пожаров в Рязанской области.