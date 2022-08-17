Спасателям на водоёмах Москвы выдадут летнюю форму и питьевую воду после публикации Лайфа
Руководство ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выдаст сотрудникам летнюю форму и обеспечит их питьевой водой. Такое решение начальство приняло в связи с жалобами московских спасателей на плохие условия труда. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После публикации Лайфа о том, что работники ГКУ патрулируют водоёмы Москвы на протяжении десятичасового рабочего дня без необходимого снаряжения, обмундирования и питания, руководители столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности пообещали исправить ситуацию.
В связи с оглаской неприятной ситуации о нарушениях узнали в Министерстве труда. При этом в ГОЧСиПБ начали отслеживать комментарии сотрудников в Сети и проверять больничные, также часть патрульных в среду отправили на тушение пожаров в Рязанской области.
Напомним, 15 августа Лайф сообщал, что патрулирующие водоёмы Москвы спасатели пожаловались на невыносимые условия труда. По словам рабочих, в конце июня их обязали патрулировать водоёмы ежедневно с 11:00 до 21:00, но так и не выдали ни спецодежду, ни моторные лодки.
Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис