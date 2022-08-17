В Краснодаре матери забитого до смерти пятилетнего мальчика предъявили обвинение
СК установил причастность матери к гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре
Погибший в Краснодаре пятилетний мальчик. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Расследование дела об убийстве пятилетнего мальчика в Краснодаре вышло на новый уровень. Следователи обнаружили доказательства, что малыша избивал не только отчим, но и его родная мать. В этой связи женщине предъявлено официальное обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Установлена также причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству. Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённом группой лиц", — указано в сообщении ведомства.
По версии следствия, оба супруга в ночь на 9 июня 2022 года истязали мальчика. Они били его массажёром, проводом для зарядки, кулаками и ногами по голове и телу.
Как уже сообщал Лайф, труп малыша отчим закопал на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. После этого он с возлюбленной придумал драматичную историю о пропаже чада, сообщив об этом в полицию. Позже на допросе родители всё-таки сознались в убийстве.