В Краснодаре матери забитого до смерти пятилетнего мальчика предъявили обвинение

Расследование дела об убийстве пятилетнего мальчика в Краснодаре вышло на новый уровень. Следователи обнаружили доказательства, что малыша избивал не только отчим, но и его родная мать. В этой связи женщине предъявлено официальное обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Установлена также причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству. Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённом группой лиц", — указано в сообщении ведомства.

По версии следствия, оба супруга в ночь на 9 июня 2022 года истязали мальчика. Они били его массажёром, проводом для зарядки, кулаками и ногами по голове и телу.