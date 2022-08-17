Посол Антонов: Трудности с запуском "Северного потока – 2" возникли из-за санкций США

Трудности с запуском газопровода "Северный поток – 2" возникли из-за американских санкций. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Я хотел бы подчеркнуть, что, как бы Вашингтон ни пытался представить Россию в качестве ненадёжного поставщика, и эта линия продолжается, всё это не соответствует действительности. Проблемы у наших покупателей начались исключительно в результате введённых или инспирированных США санкций и ограничений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Антонов подчеркнул, что Россия никогда не навязывала поставки по газопроводу и не старалась решать приписанные ей "узкоконъюнктурные цели". Посол отметил, что Москва готова продавать голубое топливо всем, кому необходимы недорогие и высококачественные ресурсы.