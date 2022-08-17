DPA: Турбина для "Северного потока" находится в Германии и готова к эксплуатации
Турбина компании Siemens Energy для "Северного потока" всё ещё находится в Германии и готова к эксплуатации. Об этом сообщило агентство DPA.
По словам представителя Siemens Energy, турбина опломбирована и сейчас находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Кроме того, в случае согласования всех вопросов агрегат планируют перевозить автомобильным транспортом.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
ТАСС / dpa / picture-alliance