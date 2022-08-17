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17 августа, 07:53

Посольство направило ноту в МИД Армении из-за обвинений в причастности РФ ко взрыву в "Сурмалу"

Российское посольство в Армении возмутилось обвинениями о причастности структур РФ к произошедшей трагедии в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Как указывается в телеграм-канале дипмиссии, соответствующая нота была направлена в МИД страны.

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии", — говорится в сообщении.

Российская сторона рассматривает это как прямую провокацию политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Посольство ожидает от местных властей шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии, в связи с чем и была направлена нота.

В Армении объявлен траур по погибшим при взрыве в ереванском ТЦ "Сурмалу"

В Армении объявлен траур по погибшим при взрыве в ереванском ТЦ "Сурмалу"

В дипмиссии добавили, что с первых минут трагедии к работе по ликвидации последствий привлечён Российско-армянский центр гуманитарного реагирования.

Напомним, 14 августа на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. На данный момент известно о 16 жертвах и восьми пропавших без вести. В понедельник президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ.

Обложка ©

МЧС Армении

Артур Лапсаков

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