Посольство направило ноту в МИД Армении из-за обвинений в причастности РФ ко взрыву в "Сурмалу"
Российское посольство в Армении возмутилось обвинениями о причастности структур РФ к произошедшей трагедии в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Как указывается в телеграм-канале дипмиссии, соответствующая нота была направлена в МИД страны.
"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии", — говорится в сообщении.
Российская сторона рассматривает это как прямую провокацию политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Посольство ожидает от местных властей шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии, в связи с чем и была направлена нота.
В дипмиссии добавили, что с первых минут трагедии к работе по ликвидации последствий привлечён Российско-армянский центр гуманитарного реагирования.
Напомним, 14 августа на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. На данный момент известно о 16 жертвах и восьми пропавших без вести. В понедельник президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ.