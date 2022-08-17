Посольство направило ноту в МИД Армении из-за обвинений в причастности РФ ко взрыву в "Сурмалу"

Российское посольство в Армении возмутилось обвинениями о причастности структур РФ к произошедшей трагедии в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Как указывается в телеграм-канале дипмиссии, соответствующая нота была направлена в МИД страны.

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии", — говорится в сообщении.

Российская сторона рассматривает это как прямую провокацию политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Посольство ожидает от местных властей шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии, в связи с чем и была направлена нота.

В дипмиссии добавили, что с первых минут трагедии к работе по ликвидации последствий привлечён Российско-армянский центр гуманитарного реагирования.