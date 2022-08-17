Четверть британцев может остаться без света из-за повышения цен на электричество

Почти четверть британцев (24%) не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре этого года, когда энергорегулятор Соединённого Королевства Ofgem снова повысит цены. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации Citizens Advice.

В случае сохранения текущего положения дел к январю 2023 года число жителей Британии, которым будут не по карману счета за свет, может достичь уже 34%. Размер их задолженности, по предварительным данным, превысит порядка 4,2 тысячи фунтов.

"Если правительство не примет меры, ситуация станет намного хуже. Нам срочно нужна дальнейшая поддержка, иначе мы рискуем столкнуться с зимой, которая приведёт в отчаяние миллионы людей", — отметила глава Citizens Advice Клэр Мориарти.