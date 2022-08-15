Российским космонавтам могут выдать огнестрельное оружие

В носимый аварийный запас космонавтов могут включить огнестрельное оружие, которое когда-то туда входило и использовалось для защиты от диких зверей при приземлении вдали от цивилизации. Об этом сказал телеканалу "Звезда" начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов.