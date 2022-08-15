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15 августа, 12:36

Российским космонавтам могут выдать огнестрельное оружие

В носимый аварийный запас космонавтов могут включить огнестрельное оружие, которое когда-то туда входило и использовалось для защиты от диких зверей при приземлении вдали от цивилизации. Об этом сказал телеканалу "Звезда" начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов.

"В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с Центром подготовки космонавтов ведёт исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый", — уточнил он.
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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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