Российским космонавтам могут выдать огнестрельное оружие
В носимый аварийный запас космонавтов могут включить огнестрельное оружие, которое когда-то туда входило и использовалось для защиты от диких зверей при приземлении вдали от цивилизации. Об этом сказал телеканалу "Звезда" начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов.
"В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с Центром подготовки космонавтов ведёт исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый", — уточнил он.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что дата выхода России из проекта Международной космической станции будет определяться техническим состоянием МКС, но не ранее 2024 года. Сейчас РФ начала разработку собственной орбитальной станции.
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