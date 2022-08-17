У следующего в Россию сухогруза произошла поломка двигателя на выходе из Босфора
На выходе из пролива Босфор в Чёрное море сломался сухогруз Sun Unicorn под флагом Палау, шедший в Россию. Об этом сообщает Управление береговой охраны Турции.
"Наш буксир Kurtarma-7 был немедленно отправлен на место происшествия за 99-метровым грузовым судном Sun Unicorn, на котором произошла механическая поломка на выходе в Чёрное море из Босфорского пролива при следовании из порта Амбарлы в Россию", — указано в сообщении.
По данным агентства Anadolu, на сухогрузе произошла поломка двигателя. В настоящее время его уже отбуксировали в безопасное место для выяснения причин неисправности и дальнейшего ремонта.
Ранее Лайф рассказывал, что сухогруз Razoni с украинским зерном не передавал данные о локации в течение трёх дней. Считается, что на момент выхода из порта на его борту было 26 тысяч тонн кукурузы. Позднее "потерянный" сухогруз пришвартовался в сирийском порту Тартус.
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