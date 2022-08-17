У следующего в Россию сухогруза произошла поломка двигателя на выходе из Босфора

На выходе из пролива Босфор в Чёрное море сломался сухогруз Sun Unicorn под флагом Палау, шедший в Россию. Об этом сообщает Управление береговой охраны Турции.

"Наш буксир Kurtarma-7 был немедленно отправлен на место происшествия за 99-метровым грузовым судном Sun Unicorn, на котором произошла механическая поломка на выходе в Чёрное море из Босфорского пролива при следовании из порта Амбарлы в Россию", — указано в сообщении.