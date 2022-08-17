В МИД Китая напомнили США о преступлениях в Ираке и Афганистане
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в соцсети "Твиттер" напомнил США о преступлениях в других государствах, в частности Ираке и Афганистане. В посте он сравнил, что думает Америка о себе и как её видят страны.
Так, Лицзянь разместил фото, иллюстрирующее конфликты, в которых участвовали США. Среди них — вторжение в Ирак и Афганистан, Корейская и Вьетнамская войны, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, боевые действия в Пакистане и конфликт в Югославии. Представитель МИД Китая подчеркнул, что Америка старается вести себя как супергерой, однако вместо спасения мира Штаты разрушают другие государства.
"Каждому нужно иметь чёткое понимание, кто он есть на самом деле. И государствам в том числе", — подчеркнул Лицзянь.
Ранее в Китае заявили, что США не обманут мир, притворяясь невиновными в украинском кризисе. По мнению одного из обозревателей издания Чжунго цзюньван, конфликт на территории Незалежной стал результатом того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костёр".
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Getty Images / Haroon Sabawoon / Anadolu Agency