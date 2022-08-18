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Опубликовано 18 августа 2022, 01:43
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Запорожский ополченец Алабай рассказал о реальных потерях ВСУ

Командир запорожского отряда "Троя" Новиков: Киев занижает потери ВСУ

Власти Украины значительно занижают потери своих вооружённых сил, понесённые в ходе проведения Россией специальной военной операции. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным Алабай.

В беседе с РИА "Новости" он высказал мнение, что военные потери Украины погибшими составляют около 200 тысяч человек, а ранеными, которые уже не вернутся в строй, — около 300 тысяч. Новиков пояснил, что пришёл к таким выводам, объединив информацию из разных источников.

"По совокупности информации могу озвучить такие цифры", — сказал Алабай.

Украинские военные массово дезертируют из-за потерь и нехватки боеприпасов
Украинские военные массово дезертируют из-за потерь и нехватки боеприпасов

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявили, что на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие ВСУ оставляют позиции и дезертируют.

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ТАСС / Ap / Frank Augstein

Андрей Григорьев
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