Запорожский ополченец Алабай рассказал о реальных потерях ВСУ

Власти Украины значительно занижают потери своих вооружённых сил, понесённые в ходе проведения Россией специальной военной операции. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным Алабай.

В беседе с РИА "Новости" он высказал мнение, что военные потери Украины погибшими составляют около 200 тысяч человек, а ранеными, которые уже не вернутся в строй, — около 300 тысяч. Новиков пояснил, что пришёл к таким выводам, объединив информацию из разных источников.