Россиянам объяснили, почему бензин не дешевеет

Сложности с экспортом бензина, возникшие из-за санкций, привели к превышению предложения над спросом внутри страны. В такой ситуации топливо должно дешеветь, однако этого не происходит. Почему, рассказал экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский.

Он напомнил, что в России много НПЗ, наша страна сама делает бензин. Экспортировать его сложно, потому что в странах разные стандарты очистки, процедуры сертификации. Да и международный рынок конкурентный.

"Мы и до этого мало где бензин продавали, а сейчас это стало ещё сложнее из-за санкций. Соответственно, наши НПЗ будут ещё больше замыкаться на внутренний рынок и это создаст некий избыток предложения бензина", — рассказал Владимир Рожанковский в интервью радио Sputnik.

Экономист отмечает, что теоретически цены на бензин должны снижаться. Но практика показывает, что они очень редко корректируются вниз. Также снижению стоимости бензина в России препятствуют и высокие цены на нефть на внешних рынках — производители могут захотеть к ним "привязаться".