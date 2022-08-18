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18 августа, 00:05

Россия нашла покупателей на весь уголь, отвергнутый Европой

Россия в июле смогла найти покупателей на весь уголь, от которого страны Евросоюза отказались из-за санкций. Продажи в Китай и Индию за месяц выросли на 42% и 60% соответственно. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

Объём июльских поставок почти не изменился по сравнению с июньским. Морской экспорт угля из России составил 16,45 млн тонн.

Как пишет издание со ссылкой на обзор, общие поставки в страны Востока могли вырасти на 2,8 млн тонн. По данным Kpler, на Китай пришлось 6,7 млн тонн морского экспорта, на Индию — 2 млн тонн. Топливо поставлялось со скидкой, но рост цен на уголь позволил поставщикам это компенсировать.

Индия стала оплачивать поставки российского угля в юанях и дирхамах

Индия стала оплачивать поставки российского угля в юанях и дирхамах

Ранее Лайф сообщал, что Индия стала оплачивать поставки российского угля юанями и дирхамами. По данным таможенной службы, в июне компании республики приобрели минимум 742 тысячи тонн породы не за доллары, а за другие иностранные валюты.

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ТАСС / EPA / Marcin Bielecki

Андрей Григорьев

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