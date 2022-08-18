Россия нашла покупателей на весь уголь, отвергнутый Европой

Россия в июле смогла найти покупателей на весь уголь, от которого страны Евросоюза отказались из-за санкций. Продажи в Китай и Индию за месяц выросли на 42% и 60% соответственно. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

Объём июльских поставок почти не изменился по сравнению с июньским. Морской экспорт угля из России составил 16,45 млн тонн.

Как пишет издание со ссылкой на обзор, общие поставки в страны Востока могли вырасти на 2,8 млн тонн. По данным Kpler, на Китай пришлось 6,7 млн тонн морского экспорта, на Индию — 2 млн тонн. Топливо поставлялось со скидкой, но рост цен на уголь позволил поставщикам это компенсировать.