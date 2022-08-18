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17 августа, 23:35

Российских производителей уличили в подмене мяса в детских сосисках

Глава Россельхознадзора раскрыл способы подмены мяса в детских сосисках

Замена мяса на ливер, подкрашивание продукта и выдача дешёвого сырья за дорогое: руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие способы используют предприниматели, чтобы сэкономить и заработать за счёт покупателя.

В интервью РБК Данкверт отметил, что "хитрые на выдумки" предприниматели нередко выдают спред за сливочное масло, а консервы из сельди — за продукцию из сайры. Это уже мошенничество, говорит руководитель Россельхознадзора.

Производители должны честно писать на упаковке, что внутри: если люди покупают дорогостоящий сервелат, они должны получить именно его. Но часто, например, колбасу "Докторскую" делают из лёгкого или трахеи и пишут "ГОСТ". Это неприлично, считает Данкверт, ведь по ГОСТу положено добавлять не менее 75% мяса.

В 2018 году была введена система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Она помогает отслеживать оборот продуктов животного происхождения от сырья до изделия в рознице. Подобные системы могут проверить, из чего состоит колбаса, которая производится в том или ином регионе.

"Многие мясокомбинаты не понимают, что мы сегодня анализируем входящее к ним сырьё, которое они используют при производстве продукции. И очень стыдно смотреть, когда там пишут "Сосиски детские. ГОСТ" или "Сервелат детский. ГОСТ", — рассказывает Данкверт.

В говяжьей колбасе из Кургана нашли всего 1% говядины

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Ранее Лайф сообщил, что "Магнит" решил запустить продажу просроченных продуктов питания. В торговой сети, которая охватывает почти 27 тысяч магазинов, уточнили, что в этом заинтересованы производители кормов и удобрений.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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