Российских производителей уличили в подмене мяса в детских сосисках

Замена мяса на ливер, подкрашивание продукта и выдача дешёвого сырья за дорогое: руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие способы используют предприниматели, чтобы сэкономить и заработать за счёт покупателя.



В интервью РБК Данкверт отметил, что "хитрые на выдумки" предприниматели нередко выдают спред за сливочное масло, а консервы из сельди — за продукцию из сайры. Это уже мошенничество, говорит руководитель Россельхознадзора.

Производители должны честно писать на упаковке, что внутри: если люди покупают дорогостоящий сервелат, они должны получить именно его. Но часто, например, колбасу "Докторскую" делают из лёгкого или трахеи и пишут "ГОСТ". Это неприлично, считает Данкверт, ведь по ГОСТу положено добавлять не менее 75% мяса.

В 2018 году была введена система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Она помогает отслеживать оборот продуктов животного происхождения от сырья до изделия в рознице. Подобные системы могут проверить, из чего состоит колбаса, которая производится в том или ином регионе.

"Многие мясокомбинаты не понимают, что мы сегодня анализируем входящее к ним сырьё, которое они используют при производстве продукции. И очень стыдно смотреть, когда там пишут "Сосиски детские. ГОСТ" или "Сервелат детский. ГОСТ", — рассказывает Данкверт.