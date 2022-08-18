Российских производителей уличили в подмене мяса в детских сосисках
Глава Россельхознадзора раскрыл способы подмены мяса в детских сосисках
Замена мяса на ливер, подкрашивание продукта и выдача дешёвого сырья за дорогое: руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие способы используют предприниматели, чтобы сэкономить и заработать за счёт покупателя.
В интервью РБК Данкверт отметил, что "хитрые на выдумки" предприниматели нередко выдают спред за сливочное масло, а консервы из сельди — за продукцию из сайры. Это уже мошенничество, говорит руководитель Россельхознадзора.
Производители должны честно писать на упаковке, что внутри: если люди покупают дорогостоящий сервелат, они должны получить именно его. Но часто, например, колбасу "Докторскую" делают из лёгкого или трахеи и пишут "ГОСТ". Это неприлично, считает Данкверт, ведь по ГОСТу положено добавлять не менее 75% мяса.
В 2018 году была введена система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Она помогает отслеживать оборот продуктов животного происхождения от сырья до изделия в рознице. Подобные системы могут проверить, из чего состоит колбаса, которая производится в том или ином регионе.
"Многие мясокомбинаты не понимают, что мы сегодня анализируем входящее к ним сырьё, которое они используют при производстве продукции. И очень стыдно смотреть, когда там пишут "Сосиски детские. ГОСТ" или "Сервелат детский. ГОСТ", — рассказывает Данкверт.
Ранее Лайф сообщил, что "Магнит" решил запустить продажу просроченных продуктов питания. В торговой сети, которая охватывает почти 27 тысяч магазинов, уточнили, что в этом заинтересованы производители кормов и удобрений.