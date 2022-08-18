На Западе отвели немного времени на потерю интереса к Украине
Telegraph: Запад потеряет интерес к Киеву через три месяца
Союзники с Запада, которые до сих пор поддерживали Украину, через три месяца могут потерять к ней интерес. Случится это из-за их собственных экономических проблем. Об этом пишет колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп.
Он считает, что сейчас страны Запада "взвешивают", как минимизировать ущерб их "подорванным экономикам". Сказывается дефицит газа и рост цен: власти государств сталкиваются с недовольством избирателей и требованием пересмотреть "свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жёстким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта".
Кемп прогнозирует, что, если боевые действия окажутся зимой в "режиме глубокой заморозки", президент Украины Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнётся с растущим давлением со стороны своих союзников". Западным изданиям наскучат "морозные пейзажи" без ярких боёв и они переключатся на внутренние проблемы своих стран.
"Зеленский — это клоун": Французы осудили требование президента Украины к Макрону усилить санкции против России
Ранее Лайф писал, что читатели Le Figaro сочли бесполезными переговоры Макрона с "клоуном" Зеленским по ЗАЭС. По их мнению, диалог вряд ли успокоит лидера Незалежной и заставит прекратить бомбёжку объекта.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky