На Западе отвели немного времени на потерю интереса к Украине

Союзники с Запада, которые до сих пор поддерживали Украину, через три месяца могут потерять к ней интерес. Случится это из-за их собственных экономических проблем. Об этом пишет колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп.

Он считает, что сейчас страны Запада "взвешивают", как минимизировать ущерб их "подорванным экономикам". Сказывается дефицит газа и рост цен: власти государств сталкиваются с недовольством избирателей и требованием пересмотреть "свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жёстким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта".

Кемп прогнозирует, что, если боевые действия окажутся зимой в "режиме глубокой заморозки", президент Украины Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнётся с растущим давлением со стороны своих союзников". Западным изданиям наскучат "морозные пейзажи" без ярких боёв и они переключатся на внутренние проблемы своих стран.