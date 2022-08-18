На родине Зеленского закрасили мурал с Джонсоном

Власти Кривого Рога закрасили изображение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на стене жилого дома. Британский политик был там изображён на фоне украинского флага с поднятыми вверх большими пальцами в знак одобрения.

Закрашенный мурал с Борисом Джонсоном. Фото © dp.ua

"Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет", — сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его мнению, за уничтожением граффити стоит глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Таким образом мурал с Джонсоном продержался меньше недели. В прошлую пятницу Гончаренко рассказал о появлении этого изображения в центре города в качестве "благодарности за поддержку Украины".