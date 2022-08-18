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17 августа, 22:30

На родине Зеленского закрасили мурал с Джонсоном

Гончаренко: Власти Кривого Рога закрасили мурал с Джонсоном

<p>Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA Press Wire Service</p>

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA Press Wire Service

Власти Кривого Рога закрасили изображение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на стене жилого дома. Британский политик был там изображён на фоне украинского флага с поднятыми вверх большими пальцами в знак одобрения.

Закрашенный мурал с Борисом Джонсоном. Фото © dp.ua

Закрашенный мурал с Борисом Джонсоном. Фото © dp.ua

"Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет", сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его мнению, за уничтожением граффити стоит глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Таким образом мурал с Джонсоном продержался меньше недели. В прошлую пятницу Гончаренко рассказал о появлении этого изображения в центре города в качестве "благодарности за поддержку Украины".

Бориса Джонсона сфотографировали с голым торсом на пляже в Греции

Бориса Джонсона сфотографировали с голым торсом на пляже в Греции

Ранее Лайф сообщал, что отдыхающего Бориса Джонсона заметили в одном из греческих супермаркетов, где он выбирал пиво и молоко. Политик зашёл в магазин в городке Неа-Макри в Восточной Аттике вместе с супругой Керри Сайммондс.

Светлана Шумакова

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