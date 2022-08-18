The Hill: Над мировой экономикой сгущаются тучи из-за России и Китая

В мире назрело много поводов для "экономического уныния", и два их них связаны с Россией и Китаем. Об этом пишет главный экономический стратег по развивающимся рынкам Salomon Smith Barney Десмонд Лахман.

В статье для The Hill он называет первой причиной ситуацию в экономике Китая. Она забуксовала из-за пандемии коронавируса. За финансовый год, закончившийся во втором квартале этого года, экономика КНР выросла всего лишь на 0,4%, а целевой показатель был на уровне 5,5%. Также в стране сложная ситуация в секторе недвижимости: там назревает ипотечный кризис.

Вторая "тёмная туча, нависшая над мировой экономикой", — это ситуация с газом в Европе, пишет Лахман. Он считает, что Россия перекрывает экспорт газа в ЕС в расчёте, что Европа прекратит поддержку Украины в конфликте с Россией.

"Германия уже стагнирует, и, если Путин воплотит свою угрозу в жизнь, она может впасть в глубокую экономическую рецессию. А рецессия в Германии — последнее, что нужно Европе в эпоху, когда возобновившаяся политическая нестабильность в Италии ставит под сомнение способность Рима обслуживать гигантский государственный долг", — предупреждает автор статьи.

И наконец, третьей причиной глобальных проблем в экономике он называет мощную репатриацию капитала из стран с формирующимся рынком. Причина — в повышении процентных ставок Федеральной резервной системой США. Это может привести к волне дефолтов в государствах с рекордными уровнями долга, полагает эксперт.