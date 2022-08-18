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17 августа, 21:23

Родила на чужбине: Монеточка впервые стала мамой

Певица Монеточка впервые стала мамой

<p>Певица Лиза Монеточка. Фото © vk.com / lisamonetka</p>

Певица Лиза Монеточка. Фото © vk.com / lisamonetka

Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, стала мамой. Она родила дочь. Это первый ребёнок звезды и её супруга, саунд-продюсера Вити Исаева.

Муж Лизы Монеточки с их дочерью. Видео © страница Лизы Монеточки в соцсети

Монеточка сообщила подписчикам о радостном событии в её семье, опубликовав видео, как новоиспечённый отец держит ребёнка и не может оторвать от дочери глаз.

Звезда родила на чужбине. Вместе с мужем они уехали из России в Литву. Певица рассказывала, что эту страну выбрали наобум: "Не было времени выбирать".

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Ранее Лайф рассказывал, что Монеточка была упомянута в списке "запрещённых" в России исполнителей. Среди промоутеров в России якобы распространяли документ, в котором был перечень нежелательных для выступления музыкантов.

Андрей Григорьев

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