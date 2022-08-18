Родила на чужбине: Монеточка впервые стала мамой

Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, стала мамой. Она родила дочь. Это первый ребёнок звезды и её супруга, саунд-продюсера Вити Исаева.

Муж Лизы Монеточки с их дочерью. Видео © страница Лизы Монеточки в соцсети

Монеточка сообщила подписчикам о радостном событии в её семье, опубликовав видео, как новоиспечённый отец держит ребёнка и не может оторвать от дочери глаз.

Звезда родила на чужбине. Вместе с мужем они уехали из России в Литву. Певица рассказывала, что эту страну выбрали наобум: "Не было времени выбирать".