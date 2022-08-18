Родила на чужбине: Монеточка впервые стала мамой
Певица Монеточка впервые стала мамой
Певица Лиза Монеточка. Фото © vk.com / lisamonetka
Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, стала мамой. Она родила дочь. Это первый ребёнок звезды и её супруга, саунд-продюсера Вити Исаева.
Муж Лизы Монеточки с их дочерью. Видео © страница Лизы Монеточки в соцсети
Монеточка сообщила подписчикам о радостном событии в её семье, опубликовав видео, как новоиспечённый отец держит ребёнка и не может оторвать от дочери глаз.
Звезда родила на чужбине. Вместе с мужем они уехали из России в Литву. Певица рассказывала, что эту страну выбрали наобум: "Не было времени выбирать".
Ранее Лайф рассказывал, что Монеточка была упомянута в списке "запрещённых" в России исполнителей. Среди промоутеров в России якобы распространяли документ, в котором был перечень нежелательных для выступления музыкантов.