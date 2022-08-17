Раскрыта дата презентации iPhone 14

Американская корпорация Apple представит линейку смартфонов iPhone 14 уже 7 сентября. Презентация пройдёт в онлайн-формате, как это было с начала пандемии, сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник. В то же время в пресс-службе компании в ответ на запрос агентства отказались сообщить точную дату.

Как пишет Bloomberg, ожидается, что iPhone 14 в стандартной модификации будет похож на iPhone 13, при этом в линейке не будет его 5,4-дюймовой mini-версии. Стандартная модель флагмана получит 6,7-дюймовый экран. Это значит, что Apple может впервые выпустить iPhone с дисплеем такого размера вне линейки Pro.

Изменения коснутся и дизайна нового смартфона — больше не будет "чёлки" на фронтальной части. Её заменят маленькое отверстие для датчиков идентификации и "область размером с дырку от дырокола", где расположится камера. Смартфон оснастят улучшенным чипом. В стандартных моделях iPhone 14 будут использовать процессор A15, на котором работают iPhone 13.

У iPhone 14 Pro будет три камеры: 48-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и телеобъектив.

Ожидается, что кроме нового iPhone Apple представит модели планшетов iPad, компьютеров Mac и три модели "умных" часов Apple Watch. Pro-версия получит более крупный дисплей, прочный титановый корпус и новые функции отслеживания физической активности. Часы будут работать дольше стандартных версий. Кроме них, компания обновит линейку Apple Watch SE, которые получат новый чип.

В новых часах Apple Watch Series 8 появятся функции для контроля за женским здоровьем и датчик температуры тела. Внешне стандартная модификация будет похожа на предшествующую линейку Series 7.