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17 августа, 20:09

СКР завёл уголовное дело после сообщений об оргиях в детдоме под Калининградом

Возбуждено уголовное дело по факту половой связи воспитанников детдома под Калининградом

В Калининградской области местное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту произошедшего в детдоме "Росток". Поводом послужили сообщения, что там старшие воспитанники устраивали "оргии" с восьмилетними детьми.

Как говорится в сообщении пресс-службы СК РФ, на имя председателя ведомства поступило обращение с просьбой проверить действия сотрудников детдом, "в котором якобы имелись случаи вступления в половую связь между несовершеннолетними воспитанниками".

"По данному факту следственным управлением СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — рассказали в СК РФ.

Главе Следственного управления СК РФ по Калининградской области поручено представить "подробный доклад об обстоятельствах произошедшего". Расследование будет под контролем центрального аппарата ведомства.

Андрей Григорьев

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