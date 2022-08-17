СКР завёл уголовное дело после сообщений об оргиях в детдоме под Калининградом

В Калининградской области местное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту произошедшего в детдоме "Росток". Поводом послужили сообщения, что там старшие воспитанники устраивали "оргии" с восьмилетними детьми.

Как говорится в сообщении пресс-службы СК РФ, на имя председателя ведомства поступило обращение с просьбой проверить действия сотрудников детдом, "в котором якобы имелись случаи вступления в половую связь между несовершеннолетними воспитанниками".

"По данному факту следственным управлением СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — рассказали в СК РФ.