Артемьева и Матвеева досрочно вернули из открытого космоса

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос. Они чувствуют себя хорошо. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Там добавили, что работы, которые космонавты не успели завершить вне МКС, будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос. Задачей членов экипажа была интеграция европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента.