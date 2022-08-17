Артемьева и Матвеева досрочно вернули из открытого космоса
Космонавты Артемьев и Матвеев досрочно вернулись из открытого космоса
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос. Они чувствуют себя хорошо. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".
"Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Там добавили, что работы, которые космонавты не успели завершить вне МКС, будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос. Задачей членов экипажа была интеграция европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента.
Ранее Лайф сообщал, что Артемьев первым досрочно вернулся на МКС из-за проблем с энергообеспечением скафандра. В ЦУП ему сообщили, что в скафандре очень низкое напряжение и надо срочно возвращаться. После этого руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв приказал немедленно уходить в люк и стыковаться к станции.
"Роскосмос"