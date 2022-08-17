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17 августа, 19:41

Артемьева и Матвеева досрочно вернули из открытого космоса

Космонавты Артемьев и Матвеев досрочно вернулись из открытого космоса

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос. Они чувствуют себя хорошо. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Там добавили, что работы, которые космонавты не успели завершить вне МКС, будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос. Задачей членов экипажа была интеграция европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента.

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA

Ранее Лайф сообщал, что Артемьев первым досрочно вернулся на МКС из-за проблем с энергообеспечением скафандра. В ЦУП ему сообщили, что в скафандре очень низкое напряжение и надо срочно возвращаться. После этого руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв приказал немедленно уходить в люк и стыковаться к станции.

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"Роскосмос"

Светлана Шумакова

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