В проекте новой российской подлодки увидели предупреждение Западу
The Sun: Презентованный в России проект подлодки "Арктур" стал предупреждением Западу
Концепт-проект подводной лодки "Арктур". Фото © ЦКБ "Рубин"
Россия на форуме "Армия-2022" представила концепт-проект будущей атомной подлодки "Арктур", и это является предупреждением Западу. Об этом говорится в материале журналиста британской газеты The Sun Тарика Тахира.
"Россия представила современную подводную лодку последнего поколения, вооружённую 12 ядерными ракетами в качестве предупреждения Западу", — сказано в публикации.
Автор статьи отметил, что ряд элементов подлодки выполнен "в стилистике злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде". В материале подчёркивается, что в концепте подводного крейсера есть "радикальные" конструктивные новшества.
Отметим, что "Арктур" был показан на форуме "Армия-2022" Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Планируется, что субмарина сможет раньше находить противника с помощью подводных беспилотников. Подлодку планируется выпустить во второй половине XXI века.
Ранее Лайф писал, что крупнейший в мире атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" будет решать боевые задачи в составе Военно-морского флота России ещё несколько лет. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что подлодка якобы выведена из боевого состава флота.