НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 19:16

В проекте новой российской подлодки увидели предупреждение Западу

The Sun: Презентованный в России проект подлодки "Арктур" стал предупреждением Западу

<p>Концепт-проект подводной лодки "Арктур". Фото © <a href="https://ckb-rubin.ru/glavnaja/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦКБ "Рубин"</a></p>

Концепт-проект подводной лодки "Арктур". Фото © ЦКБ "Рубин"

Россия на форуме "Армия-2022" представила концепт-проект будущей атомной подлодки "Арктур", и это является предупреждением Западу. Об этом говорится в материале журналиста британской газеты The Sun Тарика Тахира.

"Россия представила современную подводную лодку последнего поколения, вооружённую 12 ядерными ракетами в качестве предупреждения Западу", — сказано в публикации.

Автор статьи отметил, что ряд элементов подлодки выполнен "в стилистике злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде". В материале подчёркивается, что в концепте подводного крейсера есть "радикальные" конструктивные новшества.

Отметим, что "Арктур" был показан на форуме "Армия-2022" Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Планируется, что субмарина сможет раньше находить противника с помощью подводных беспилотников. Подлодку планируется выпустить во второй половине XXI века.

Шойгу предупредил, что появление атомного флота у Австралии откроет ящик Пандоры

Шойгу предупредил, что появление атомного флота у Австралии откроет ящик Пандоры

Ранее Лайф писал, что крупнейший в мире атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" будет решать боевые задачи в составе Военно-морского флота России ещё несколько лет. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что подлодка якобы выведена из боевого состава флота.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров