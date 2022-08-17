В проекте новой российской подлодки увидели предупреждение Западу

Россия на форуме "Армия-2022" представила концепт-проект будущей атомной подлодки "Арктур", и это является предупреждением Западу. Об этом говорится в материале журналиста британской газеты The Sun Тарика Тахира.

"Россия представила современную подводную лодку последнего поколения, вооружённую 12 ядерными ракетами в качестве предупреждения Западу", — сказано в публикации.

Автор статьи отметил, что ряд элементов подлодки выполнен "в стилистике злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде". В материале подчёркивается, что в концепте подводного крейсера есть "радикальные" конструктивные новшества.

Отметим, что "Арктур" был показан на форуме "Армия-2022" Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Планируется, что субмарина сможет раньше находить противника с помощью подводных беспилотников. Подлодку планируется выпустить во второй половине XXI века.