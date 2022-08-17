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17 августа, 18:52

Украинские силовики оборудовали опорные пункты в детсадах ДНР

Минобороны РФ: ВСУ разместили опорные пункты в детсадах Славянска, Соледара и Артёмовска

Военнослужащие Украины подготовили опорные пункты, а также разместили вооружение в детских садах Артёмовска, Славянска и Соледара в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Артёмовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 (-) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и миномёты, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-полковника, в Соледаре в здании детского сада № 59 на улице Преображенской ВСУ оборудовали склады с боеприпасами и развернули блокпосты с огневыми точками. Кроме того, в детском саду № 20 в Славянке они разместили бронетехнику и РСЗО. При этом людям не дают покинуть города, а все подобные попытки жестоко пресекаются.

ВС РФ уничтожили девять пунктов управления ВСУ

ВС РФ уничтожили девять пунктов управления ВСУ

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин ВСУ в ДНР, а также более 40 украинских военных и десять единиц специальной автомобильной техники.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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