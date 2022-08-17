Украинские силовики оборудовали опорные пункты в детсадах ДНР
Минобороны РФ: ВСУ разместили опорные пункты в детсадах Славянска, Соледара и Артёмовска
Военнослужащие Украины подготовили опорные пункты, а также разместили вооружение в детских садах Артёмовска, Славянска и Соледара в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Артёмовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 (-) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и миномёты, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась", — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-полковника, в Соледаре в здании детского сада № 59 на улице Преображенской ВСУ оборудовали склады с боеприпасами и развернули блокпосты с огневыми точками. Кроме того, в детском саду № 20 в Славянке они разместили бронетехнику и РСЗО. При этом людям не дают покинуть города, а все подобные попытки жестоко пресекаются.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин ВСУ в ДНР, а также более 40 украинских военных и десять единиц специальной автомобильной техники.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine