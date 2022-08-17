Украинские силовики оборудовали опорные пункты в детсадах ДНР

Военнослужащие Украины подготовили опорные пункты, а также разместили вооружение в детских садах Артёмовска, Славянска и Соледара в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Артёмовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 (-) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и миномёты, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-полковника, в Соледаре в здании детского сада № 59 на улице Преображенской ВСУ оборудовали склады с боеприпасами и развернули блокпосты с огневыми точками. Кроме того, в детском саду № 20 в Славянке они разместили бронетехнику и РСЗО. При этом людям не дают покинуть города, а все подобные попытки жестоко пресекаются.