Украинские военные заминировали мост через реку Псёл в Сумской области
Украинские военные заминировали мост через реку Псёл у Старого Села в Сумской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно известно, что вблизи населённого пункта Старое Село Сумской области подразделениями ВСУ заминированы мост через реку Псёл и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено", — сказал он.
Мизинцев добавил, что силовики намерены взорвать мост и обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что подобные действия руководства Украины говорят о безразличии к судьбам граждан и пренебрежении нормами морали и принципами международного гуманитарного права.
Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации большого числа резервистов ВСУ под Херсоном. Бойцы из резерва украинских войск, а также вооружение и техника противника были уничтожены на железнодорожной станции Калининдорф.
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